Borsa Milano in calo, Europa in attesa di Wall Street

La Borsa di Milano prosegue debole, in linea con gli altri listini europei, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I mercati, dopo l'euforia per il calo dell'inflazione, cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali in materia di politica monetaria. I rendimenti dei titoli di Stato sono in lieve flessione, con lo spread tra Btp e Bund che scende a 177 punti e il tasso del decennale italiano al 4,38%. Nel Vecchio continente Londra e Parigi segnano un calo dello 0,4%, mentre Francoforte e Madrid registrano un aumento dello 0,3% e dello 0,4%, rispettivamente. I listini sono appesantiti dall'energia (-1,8%) e dal lusso (-2%). Toniche le utility (+1,3%), in positivo le Tlc (+0,3%). A Piazza Affari spicca A2a (+2,8%), seguita da Erg (+2%), Hera (+1,9%) ed Enel (+0,8%). Acquisti su Leonardo (+2%), in seguito al collocamento negli Stati Uniti di una quota del 6,3% di Drs. Positive le banche con Mps (+0,5%), Intesa (+0,2%), Bper (+0,1%), mentre Banco Bpm è piatta (-0,04%). Seduta negativa per l'energia con Saipem (-1,7%), Eni (-1,2%) e Tenaris (-0,7%). Vendite su Diasorin (-2,1%) e Campari (-1,2%). Debole Anima (-0,3%), con la proposta di acquisto di Kairos.