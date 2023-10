Borsa, Milano in calo, Eni e Saipem brillano, Tim riparte La Borsa di Milano chiude la settimana in calo (-0,9%), in linea con gli altri listini europei. Petrolio e gas in rialzo, con Eni e Saipem in evidenza. Tim in vista dell'offerta Kkr, Ferrari e Bper in luce. Prysmian in calo, Banca Generali e Fineco in ribasso.