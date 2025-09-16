Borsa: Milano in calo dello 0,4% con Mps, Tim, Leonardo

La Borsa di Milano, così come le altre Piazze europee, si muove in rosso con il Ftse Mib che cede lo 0,4% a 42.880 punti alla vigilia della Fed attesa al taglio dei tassi.
Mps resta la maglia nera (-1,6%) mentre si è riaperta l'offerta su Mediobanca (-1,18%). Tra gli altri male Tim (-1,6%), Poste (-1,46%), Leonardo (-1,4%), Generali (-1,3%).
Su fronte opposto del listino continua la corsa di Ferrari (+2,9%) con l'outperform di Mediobanca. Ben intonata anche Prysmian (+1,24%).
Lo spread tra Btp e Bund resta poco sotto i 78 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,48% così come Oat francese.