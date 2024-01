Borsa: Milano in calo dello 0,7%, Fineco è la peggiore

La Borsa di Milano a metà giornata si conferma tra le peggiori. Con i listini che guardano tutti alla Fed di mercoledì, il Ftse Mib cede lo 0,7% a 30.177 punti. Maglia nera resta Fineco (-5,2%) con JpMorgan che l'ha messa sotto 'Negative Catalyst Watch' ritenendo, tra l'altro, che abbasserà con la trimestrale le stime sui margini d'interesse quest'anno. Tra gli altri vendite su Nexi (-2,65%) e Amplifon (-2,68%). Sotto la lente Tim (-2,45) mentre proseguono le negoziazioni su Sparkle. Secondo Repubblica è possibile qualche giorno di ritardo per la presentazione della nuova offerta (prorogata a fine gennaio) da parte di Kkr. Sul fronte opposto del listino Eni (+1,75%) e Saipem (+1,66%). Generali segna un +0,54% alla vigilia dell'investor day. Infine per quanto riguarda lo spread, il differenziale è in calo sotto 151 punti così come il rendimento del decennale italiano al 3,73% (-7,8 punti base).