Borsa: Milano in calo dello 0,4%, pesano le utility

La Borsa di Milano si muove in calo, così come il resto dell'Europa, con la lente sulla stagione delle trimestrali, in corso negli Stati Uniti e alle porte nel Vecchio Continente. Il Ftse Mib cede lo 0,4% a 34.814 punti con le utility sotto pressione. A2a cede il 2,3%, Enel l'1,6%, Hera l'1,5%. Sul fronte opposto del listino bene Iveco (+2,4%). Salgono poi Leonardo (+1,35%) St (+1,13%). Vendite su Inwit (-1,9%). Tra i titoli sotto la lente Stellantis guadagna lo 0,3% mentre i dati Acea hanno certificato a settembre un -26% delle auto vendute in Europa. Lo spread lima leggermente con il differenziale tra Btp e Bund che resta su quota 122 punti. Sempre al 3,53% il rendimento del decennale italiano.