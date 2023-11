Borsa, Milano in calo (-0,2%), deboli Bper, Banco Bpm e Mps

Piazza Affari appare fiacca nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,21% a 28.331 punti. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende sotto quota 190 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,4 punti al 4,52% e quello tedesco di 1,7 punti al 2,63%. Difficoltà per i bancari Bper (-3,28%) in attesa dei conti che saranno diffusi oggi a borsa chiusa, dopo che Mps (-1,12%) e Banco Bpm (-3,27%) hanno annunciato i propri conti nella vigilia di chiusura. Anche Prysmian (-1,19%), Unipol (-1,01%), Generali (-0,48%) e Unicredit (-0,47%) registrano cali, mentre Intesa (-0,33%) appare più cauta. Acquisti su Recordati (+1,87%), Poste (+1,32%), Amplifon (+1,01%), Diasorin (+0,98%) ed Enel (+0,9%), all'indomani dei conti diffusi a borsa chiusa. Eni (+0,04%) è poco mossa, in linea con l'andamento del greggio (Wti -0,14% a 77,26 dollari al barile), dopo l'inatteso aumento delle scorte settimanali Usa a 11,9 miliardi di barili, contro i precedenti 1,34 miliardi secondo l'American Petroleum Institute.