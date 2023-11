Borsa: Milano giù con Saipem, Cnh e Stellantis, scatta Mps

Avvio debole per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee, che tirano il freno dopo i rialzi delle ultime sedute e aspettano di ascoltare il discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, al Parlamento europeo. Il Ftse Mib cede lo 0,27% appesantito da Saipem (-1%), Cnh (-0,9%), Stellantis (-0,9%) e Unicredit (-0,8%), tra le banche esposte verso il colosso immobiliare tedesco in crisi Signa. Fiacche anche Eni (-0,6%) e Tenaris (-0,5%), in scia al calo del petrolio, Generali (-0,3%) e Banca Generali (-0,4%). Scatta Mps (+2,3%), in attesa della sentenza di appello sui derivati che potrebbe liberare accantonamenti per i rischi legali, in controtendenza anche Tim (+0,8%), Banco Bpm (+0,7%), Interpump (+0,7%) e Bper (+0,6%). Fuori dal ftse Mib non fa prezzo Italian Design Brands, che segna un riialzo teorico di oltre il 15%.