Borsa: Milano gira in positivo (+0,1%), balzo di Leonardo ed Eni

Piazza Affari gira in positivo quando manca meno di un'ora alla chiusura della seduta. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,12% a 42.525 punti, sostenuto dal balzo di Leonardo (+3,75%), all'indomani delle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump sulle forniture di armi alla Nato, che favoriscono l'intero settore in Europa, compresa Fincantieri (+4,89%).

Sprint di Eni (+1,48%), con il rialzo del greggio, mentre il programma di sospensioni autunnali di 6 stabilimenti europei frena Stellantis (-3,05%), insieme al resto del comparto auto in Europa, con Ferrari in calo dell'1,35%.

Debole il lusso con Cucinelli (-2,31%) e Moncler (-2,05%) mentre frenano Campari (-1,93%) e Saipem (-1,88%), sulla cui fusone con Subsea 7 (-0,88%) si sono messe di traverso con le loro osservazioni Exxon Mobil, Petrobras e Technip in vista dell'esame dell'Antitrust brasiliana.

Deboli i bancari Mediobanca (-1,53%) ed Mps (-1,47%), a due giorni dalla conclusione dell'Opas di quest'ultima, che detiene l'86,3% di Piazzetta Cuccia. Cauta Intesa (-0,07%), positive Bper (+0,15%, Unicredit (+0,48%) e Banco Bpm (+0,84%).