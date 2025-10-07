Borsa: Milano gira in positivo con il risparmio gestito

La Borsa di Milano (+0,2%) gira in positivo, dopo un avvio fiacco. A Piazza Affari si mettono in mostra i titoli del risparmio gestito dopo i primi dati sulla raccolta. Bene Azimut (+2,2%) e Fineco (+2,1%). Corre anche Moncler (+2,1%), in linea con il porta del lusso europeo dopo che Morgan Stanley ha promosso Kering (+4,9%) e Lvmh (+2,9%).

Le ipotesi di una seconda ondata di risiko bancario, riportate dal Sole 24 Ore, con il coinvolgimento delle assicurazioni spinge Unipol (+1,7%). Acquisti anche su Generali (+0,6%), sempre alle prese con l'operazione Natixis. Tra le banche bene Intesa (+0,3%), poco mossa Unicredit (-0,09%). In flessione gli altri istituti di credito tra cui Bper (-1,3%), Mediobanca (-1,1%) e Popolare Sondrio (-1%). Male anche Mps e Banco Bpm (-0,8%).

Nel listino principale mostra i muscoli Lottomatica (+2%). In rialzo Tim (+1,4%) e Stellantis (+1,2%).

Sul versante dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund è stabile a 82 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,55% e quello tedesco al 2,72%.