Le prospettive economiche dell'Ocse, negative per l'Italia, pesano sul listino azionario che gira in calo, con il Ftse Mib che perde ora lo 0,8 per cento. Tra i peggiori le banche con Mediobanca che cede il 2,9%, Bper il 2%, Mps l'1,9%, Intesa Sanpaolo l'1,55%, Unicredit l'1,59% ma anche Poste (-1,2%) e Leonardo (-1%).