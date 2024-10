Borsa: Milano gira in calo con l'energia, corre Amplifon

La Borsa di Milano (-0,37%) gira in calo, appesantita dal comparto dell'energia. A Piazza Affari si mette in mostra Amplifon (+3,7%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 129 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,53%. Nel listino principale sono in calo Erg (-1,7%) e Tenatis (-1,1%). Male anche Tim (-0,9%) e Inwit (-0,7%). Deboli le banche con Mps e Popolare di Sondrio (-0,6%), Unicredit e Banco Bpm (-0,5%), Bper (-0,4%) e Intesa (-0,3%). Seduta positiva per Recordati (+1,2%), dopo l'acquisizione di un farmaco per una malattia rara. Bene Pirelli (+0,8%) e Nexi (+0,6%). Riduce il rialzo Italgas (+0,2%), dopo l'acquisizione di 2i Rete Gas e il nuovo piano strategico al 2030.