Borsa: Milano gira in calo e poi risale (+0,35%), sprint di Stm

Piazza Affari ritorna positiva dopo un'incursione in territorio negativo a metà mattina. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,35% a 42.518 punti spinto da Stm (+3%) dopo un rapporto di Barclays sul settore tecnologico. Acquisti anche su Stellantis (+2,4%), in linea con l'andamento del settore in Europa. Segue Montepaschi (+2,2%), salita all'86,3% di Mediobanca (-2,79%), in vista della fusione tra i due istituti e dell'addio di Piazzetta Cuccia dal listino.

Salgono di oltre il 2% Interpump, Cucinelli e Italgas, quest'ultima spinta dalla raccomandazione 'outperform' (rendimento superiore all'indice, ndr) degli analisti di Rbc, che hanno alzato il prezzo obiettivo del 19% a 9 euro.

Acquisti anche su Campari (+1,68%) Saipem (+1,44%), Terna (+1,4%), Nexi (+1,3%), Ferrari (+1,2%) e Prysmian (+1,15%), deboli invece Banco Bpm (-2%) e Unicredit (-0,86%), poco mosse Bper (+0,06%) e Intesa (+0,05%). Scivola Leonardo (-1,95%), in linea con i rivali europei, preceduta da Tim (-0,9%).

Si assesta a 79 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,5 punti al 3,54% e quello tedesco invariato al 2,75%.