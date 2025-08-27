Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema

Borsa: Milano gira in calo (-0,7%), pesano Mps e Mediobanca
27 ago 2025
27 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Milano gira in calo (-0,7%), pesano Mps e Mediobanca

Borsa: Milano gira in calo (-0,7%), pesano Mps e Mediobanca

Acquisti su Ferrari, Moncler e Tenaris. Spread sale a 84 punti

Rimbalza Leonardo +2,3%, bene St +1,2%

Rimbalza Leonardo +2,3%, bene St +1,2%

Gira improvvisamente in calo Piazza Affari (-0,7% a 42.345 punti) frenata da Montepaschi (-2,93%), Diasorin (-2,83%), Mediobanca (-1,8%), Bper (-1,75%), Fineco (-1,67%) e Prysmian (-1,2%). In rialzo invece Ferrari (+0,75%), Tenaris (+0,65%), Snam (+0,54%) e Moncler (+0,5%). Più caute Saipem (+0,37%) ed Eni (+0,34%) con il greggio in calo (Wti -0,35% a 63,04 dollari al barile) in vista delle scorte settimanali Usa.

Sale a 84,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,8 punti al 3,56% e quello tedesco in calo di 0,1 punti al 2,72%.

