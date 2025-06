Borsa: Milano gira in calo (-0,15%), frenano Buzzi e Stellantis

Piazza Affari gira in calo dopo oltre 2 ore e mezza di scambi. L'indice Ftse Mib cede lo 015% a 39.684 punti, mentre si assesta a 87,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano i ribasso di 1,4 punti a oltre il 3,45% e quello tedesco di 1 punto al 2,58% circa. Frenano Buzzi (-1,64%), Stellantis (-1,45%), Pirelli (-1,21%) e Ferrari (-0,81%). Acquisti su Leonardo (+1,7%), Campari (+1,65%), Stm (+1,53%), spinta dagli analisti di JpMorgan, che l'hanno inserita tra i titoli da guardare on attenzione (watch), Tenaris (+1,55%), Amplifon (+1m42%) e Iveco (+1,32%). In ordine sparso i bancari Popolare Sondrio (-0,94%), Intesa (-0,76%), Unicredit (-0,65%), Bper (-0,6%), Banco Bpm (-0,55%) e Mediobanca (-0,33%), a cui Equita ha confermato la raccomandazione d'acquisto alzando il prezzo obiettivo da 20,5 a 24 euro per azione. Poco mossa invece Mps (-0,1%) mentre amplia il calo Banca Sistema (10,39% a 1,76 euro), che si porta ben al di sotto degli 1,8 euro in parte in contanti dell'Opa lanciata da Banca Cf+.