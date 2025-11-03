Borsa: Milano gira al rialzo (+0,5%), corre A2a, scivola Campari

Piazza Affari gira al rialzo dopo un avvio debole, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,6% a 43.444 punti. Sugli scudi A2a (+5,98%), spinta dalla raccomandazione 'overweight' di Morgan Stanley, i cui analisti scommettono sul potenziale di crescita legato ai nuovi data center previsti a Milano.
Bene anche Popolare Sondrio (+2,1%), Stellantis (+1,7%), Bper (+1,69%), Hera (+1,44%) ed Eni (+0,92%) dopo l'accordo sul gas con Petronas. Deboli Campari (-2,5%), nella prima seduta dopo il sequestro di azioni per quasi 1,3 miliardi di euro in capo alla holding lussemburghese Lagfin. Un provvedimento che, comunque, non riguarda il gruppo e non intacca il controllo di quest'ultima, che dispone di oltre l'82% dei diritti di voto in assemblea. Segno meno per Inwit (-0,84%), Amplifon (-0,81%) e Nexi (-0,72%).