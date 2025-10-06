Borsa: Milano gira a -0,29% con le banche, corre Stellantis

La Borsa di Milano già cauta, si indebolisce ulteriormente e cede lo 0,29% con il Ftse Mib che comunque tiene i 43mila punti. A spingere il listino verso il basso sono in particolare i finanziari con Azimut che lascia sul terreno l'1,85%, Mps l'1,31%, Unicredit l'1%, Intesa Sanpaolo lo 0,96%.
Sul fronte opposto proseguono gli acquisti su Stellantis (+2,58%) sull'onda lunga delle vendite di auto dello scorso 1 ottobre e su ipotesi di nuovi investimenti negli Usa per 10 miliardi di dollari. Ben comprata poi Saipem (+2,59%) e nel credito Mediobanca (+1,4%) dopo la definizione della governance scelta da Siena.