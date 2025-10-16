Borsa: Milano gira a -0,27% con le banche e le assicurazioni

La Borsa di Milano inverte la rotta con le banche che guardano ancora alle trattative con il governo sul contributo del settore in manovra. Il Ftse Mib cede lo 0,27% a 41.799 punti. Banco Bpm perde l'1,56%, Mps l'1,31%, Unicredit l'1,28%. Vendite poi su Unipol (-1,38%) con la richiesta dell'esecutivo di un contributo anche alle assicurazioni nella legge di Bilancio in corso di definizione. Generali cede lo 0,73%.
La moda è sempre la peggiore con Moncler (-1,87%) e Cucinelli (-1,82%). Sul fronte opposto la maglia rosa resta di Tim (+2,28%) seguita da Campari (+2,21%).