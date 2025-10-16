Martedì 14 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tagli NestléPamela GeniniGazaSinner Six Kings SlamBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Milano gira a -0,27% con le banche e le assicurazioni
16 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Milano gira a -0,27% con le banche e le assicurazioni

Borsa: Milano gira a -0,27% con le banche e le assicurazioni

La peggiore resta la moda. Buon passo di Tim e Campari

La peggiore resta la moda. Buon passo di Tim e Campari

La peggiore resta la moda. Buon passo di Tim e Campari

La Borsa di Milano inverte la rotta con le banche che guardano ancora alle trattative con il governo sul contributo del settore in manovra. Il Ftse Mib cede lo 0,27% a 41.799 punti. Banco Bpm perde l'1,56%, Mps l'1,31%, Unicredit l'1,28%. Vendite poi su Unipol (-1,38%) con la richiesta dell'esecutivo di un contributo anche alle assicurazioni nella legge di Bilancio in corso di definizione. Generali cede lo 0,73%.

La moda è sempre la peggiore con Moncler (-1,87%) e Cucinelli (-1,82%). Sul fronte opposto la maglia rosa resta di Tim (+2,28%) seguita da Campari (+2,21%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaBanche