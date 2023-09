Borsa, Milano frena, Unipol spinge Sondrio". (50 characters)"

Le preoccupazioni per una possibile recessione, accompagnate dai dati deludenti provenienti dalla Germania, stanno mettendo sotto pressione le Borse europee. In particolare Milano (Ftse Mib -1,54% a 28.211 punti) soffre il crollo delle banche, con l'eccezione della Popolare di Sondrio (+1,5%), che ha ricevuto la richiesta da parte di Unipol di salire. Mps (-5,6%) vede ridursi le potenziali candidate a una fusione, come Bper (-3,6%), secondo il mercato più che mai vicina ad un'integrazione nel tempo con la banca valtellinese. Tra gli altri, Unicredit perde il 4,99%, mentre Banco Bpm il 3%. Leonardo (+0,99%), Pirelli (+0,36%), Prysmian (+0,11%) e Stellantis (+0,08%) sono invece tra i titoli che tengono.