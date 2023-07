Borsa: Milano frena con Erg, Cnh e Stm, vola Bastogi

Piazza Affari arretra dai massimi dal 2008 segnati giovedì, con qualche investitore che passa all'incasso nonostante la buona lena di Wall Street e alcuni dati sull'inflazione che confermano il trend di raffreddamento dei prezzi. Il Ftse Mib ha terminato la seduta in calo dello 0,33%, a 29.500 punti, appesantito da Erg (-6,5%), punita dopo una semestrale debole e la revisione delle stime, Cnh (-6,2%) e Stm (-4,1%), in ritracciamento dopo il rally della vigilia. Vendite anche su Prysmian (-2%), Snam (-1,1%) e Moncler (-0,8%). Non festeggiano le trimestrali A2A (-0,8%) ed Eni (-0,6%). Dall'altra parte del listino in luce il risparmio gestito con Banca Generali (+2,9%), Azimut (+2,3%) e Mediolanum (+1,4%), corrono anche Iveco (+2,8%) e Stellantis (+2,4%), che continua a galoppare dopo la trimestrale, al pari di Mediobanca (+1,4%). Bene anche Intesa (+1,4%) nel giorno dei conti e del rialzo delle stime sul 2023. Fuori dal Ftse Mib strappa Bastogi (+6,2%) con l'esclusiva concessa all'Inter per studiare la realizzazione del nuovo stadio sul terreno di proprietà di una sua controllata.