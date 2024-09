Borsa: Milano fiacca con Nexi e le banche, sale Tenaris

Avvio in calo per Piazza Affari, che si muove in linea con le altre Borse europee in una giornata scarica di dati macro. L'indice Ftse Mib cede lo 0,34% appesantito dalle vendite su Nexi (-1,2%) e sulle banche, con in testa Mps (-1,1%), Bper (-1,1%), Popolare di Sondrio (-0,9%) e Mediobanca (-0,8%). Deboli anche il risparmio gestito e le assicurazioni con Finecobank (-0,8%), Generali (-0,7%), Mediolanum (-0,7%) e Unipol (-0,6%), mentre tra le utilities scivola Enel (-0,8%). In controtendenza Tenaris (+1,1%), Interpump (+0,5%), Prysmian (+0,5%) e Cucinelli (+0,5%).