Borsa: Milano fiacca con l'Europa, bene Saipem

Nei primi scambi Piazza Affari resta senza una direzione precisa e piuttosto nervosa insieme agli altri listini europei, che si muovono in genere in lieve calo: l'indice Ftse Mib scende dello 0,1%, con Saipem che spicca in aumento del 2,4%. Il prezzo del gas è in crescita del 2% dopo un avvio piatto a 33 euro al Megawattora, con la Borsa di Mosca e il rublo calmo, anche se la moneta russa fatica a tenere quota 0,01 contro l'euro. Spread tra Btp e Bund stabile tra i 174 e i 175 punti base. In Europa il listino più debole è quello di Madrid che perde quasi un punto percentuale, mentre a Milano si muovono in rialzo titoli come Tenaris, Bper e Mps che salgono dell'1%. Tra i gruppi principali deboli Terna e Inwit che cedono circa un punto. Nel paniere a bassa capitalizzazione tranquilla Mfe anche il giorno successivo alla diffusione del testamento di Silvio Berlusconi.