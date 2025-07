Borsa: Milano debole (-1,4%) con l'Europa dopo avvio Wall street

I mercati azionati del Vecchio continente restano negativi dopo la partenza in leggero calo di Wall street, con Milano che si conferma come la Borsa più pesante con un ribasso dell'1,4% attorno ai 40mila punti per l'indice Ftse Mib.

Gli altri listini proseguono deboli con Francoforte in calo dello 0,9%, Parigi e Madrid dello 0,8%, Amsterdam negativo dello 0,6% e Londra limato dello 0,4%. Pesante Mosca, che cede oltre due punti percentuali.

Con gli operatori che guardano sempre alla partita dei dazi, l'euro perde qualche frazione contro il dollaro poco sotto quota 1,17, mentre lo spread Btp-Bund è calmo sugli 85 punti base. Sempre di corsa il Bitcoin che si conferma sui massimi a 117mila dollari.

In questo clima in Piazza Affari nel paniere principale il titolo più debole è Iveco che scende di oltre il 5% a 15,5 euro anche sulle ipotesi di riassetto del settore della Difesa, con Stellantis pesante in ribasso del 4,4% a a quota 8,6 euro.

Nel comparto del credito, male Banco Bpm (-3,7%) e Bper (-3,4%), mentre Mediobanca è in ribasso del 2,3% e Mps negativa di circa due punti percentuali.

Piatta Generali, mentre tra i titoli a elevata capitalizzazione qualche acquisto si registra su Leonardo e Italgas, che salgono dello 0,6%.