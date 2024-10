Borsa: Milano debole (-0,8%) con Europa guarda a banche centrali

Piazza Affari resta negativa nella prima parte della seduta e cede lo 0,8% con l'indice Ftse Mib, cercando di fare un po' meglio delle altre Borse in Europa, dove Parigi perde l'1,2% e Londra l'1%. Francoforte scende invece dello 0,7%, leggermente confortata dal dato della produzione industriale tedesca migliore delle stime. I mercati azionari del Vecchio continente guardano, come alcuni asiatici a partire da Hong Kong che crolla dell'8%, alle incertezze sul programma di taglio dei tassi da parte delle banche centrali, a partire dalla Fed che potrebbe rallentare dopo i dati confortanti dal mercato del lavoro Usa. In lieve rialzo l'euro che tenta di recuperare quota 1,1 contro il dollaro, petrolio debole sotto i 76 dollari al barile. In un clima nervoso e volatile, in Borsa a Milano male i titoli del lusso (Moncler -3,2%, Cucinelli -2,7%), con Recordati in calo di oltre due punti percentuali. Prova a tenere Mps (+0,4%), in rialzo di oltre un punto percentuale Italgas e Diasorin.