Borsa: Milano debole (-0,7%), brilla Saipem

Piazza Affari cede (-0,7%) al pari delle altre Borse europee e guarda, più che al cessate in fuoco fra Israele e Hezbollah, ai dati sull'inflazione e sul mercato del lavoro Usa che saranno diffusi nel pomeriggio mentre i futures su Wall Street oscillano sotto la parità. Si muovo in controtendenza Saipem (+1,29%) che ha annunciato ieri una commessa in Indonesia da 1 miliardo, seguita da Mps (+0,58%) , Recordati (+0,48%). Banco Bpm è in cauto progresso (+0,29%) e Unicredit è piatta (-0,06%). Scivolano invece Stm (-2,35%), Generali (-1,91%) e Tenaris al pari di Iveco (entrambe -1,3%).