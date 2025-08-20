Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
20 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano debole (-0,4%), sale Snam, realizzi su Stellantis

Lo spread si assesta sopra gli 80 punti, banche in rosso

Si conferma debole Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,4% a 42.850 punti. Si assesta sopra gli 80 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,6 punti al 3,54% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,73%.

Acquisti su Snam (+0,81%), Italgas (+0,4%) e Terna (+0,3%), con Inwir (+0,19%) ed Enel (+0,1%) che completano la lista dei pochi titoli sopra la parità. Segno meno per Prysmian (-1,65%), prese di beneficio su Stellantis (-1,57%), Cucinelli (-1,36%) e Moncler (-0,97%). Cedono anche Saipem (-1,34%), Buzzi (-1,15%) e Tenaris (-1,1%). In rosso i bancari Bper (-0,94%), Mediobanca (-0,75%), Unicredit (-0,68%), Mps (-0,35%) e Intesa (-0,27%).

