Borsa: Milano debole (-0,4%), sale Snam, realizzi su Stellantis

Si conferma debole Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,4% a 42.850 punti. Si assesta sopra gli 80 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,6 punti al 3,54% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,73%.

Acquisti su Snam (+0,81%), Italgas (+0,4%) e Terna (+0,3%), con Inwir (+0,19%) ed Enel (+0,1%) che completano la lista dei pochi titoli sopra la parità. Segno meno per Prysmian (-1,65%), prese di beneficio su Stellantis (-1,57%), Cucinelli (-1,36%) e Moncler (-0,97%). Cedono anche Saipem (-1,34%), Buzzi (-1,15%) e Tenaris (-1,1%). In rosso i bancari Bper (-0,94%), Mediobanca (-0,75%), Unicredit (-0,68%), Mps (-0,35%) e Intesa (-0,27%).