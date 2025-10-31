Venerdì 31 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Borsa: Milano debole (-0,25%), frena Intesa, balzo di Interpump
31 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano debole (-0,25%), frena Intesa, balzo di Interpump

Rimbalza Prysmian, bene Ferrari, prese di beneficio sui Italgas

Rimbalza Prysmian, bene Ferrari, prese di beneficio sui Italgas

Rimbalza Prysmian, bene Ferrari, prese di beneficio sui Italgas

Appare debole Piazza Affari a circa un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,25% a 43.089 punti. Stabile a 75,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,4 punti al3,39%, quello tedesco in calo di 0,1 punti al 2,64% e quello francese in progresso di 0,9 punti al 3,42%.

Scivola Intesa (-2,7%) nel giorno dei conti dei primi 9 mesi dell'anno, preceduta da Hera (-1,82%), Cucinelli (-1,5%), Unipol (-1,4%), Tim (-1,25%) e Italgas (-0,65%), oggetto di prese di beneficio dopo la corsa della vigilia per effetto dei conti dei 9 mesi e dell'aggiornamento al piano strategico 2025-2031.

Rialzi sul fronte opposto per Interpump (+5,18%), favorita dagli analisti di Equita, che ne suggeriscono l'acquisto in vista dei conti che saranno diffusi il prossimo 14 novembre e di possibili fusioni nell'industria delle pompe idrauliche. Rimbalza Prysmioan (+2,64%) dopo il calo della vigilia a seguito dei conti dei 9 mesi, mentre si muovono a due velocità Ferrari (+1,35%) e Stellantis (-0,31%).

In campo bancario sale Unicredit (+0,7%) insieme a Popolare Sondrio (+0,83%) e Bper (+0,44%), mentre appare poco mossa Banco Bpm (+0,12%). Quasi invariata Eni (+0,04%) nonostante l'inversione di rotta del greggio (Wti +0,61% a 60,94 dollari al barile) a due giorni dall'incontro online tra i rappresentanti degli 8 paesi che compongono Opec+ durante il quale è atteso l'annuncio di un rialzo della produzione giornaliera di greggio.

