Borsa: Milano debole (-0,23%) con l'Europa, bene Eni

Milano è in leggera flessione (-0,23%) come del resto le altre Borse europee all'indomani di una corsa sull'onda delle indicazioni della Bce che ha alzato i tassi ma ha fatto intravvedere da settembre un possibile allentamento della stretta monetaria. A dominare sono le trimestrali. festeggiate da Azimut (+2,46%) e Banca Generali (+1,55%). Bene Stellantis (+1,3%), seguita da Eni (+1,08%) che ha diffuso stamane i conti. Continua a beneficare del risultati annuali Mediobanca (+0,84%) mentre Intesa, che diffonderà la semestrale in giornata, guadagna lo 0,66%. In fondo al listino invece Stmicroelectronics (-2,98%) per le prese di profitto. A ancora male invece Campari (-1,33%), Amplifon (-1,3%) sulla scia dei conti, retrocede Prysmian (-0,98%). Fuori dal paniere principale Webuild perde dopo i risultati (-2,3%).