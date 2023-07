Borsa: Milano debole (-0,2%), pesa Moncler, bene Banco Bpm

Si conferma debole Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. Cala a 166,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,7 punti al 4,17% e quello tedesco di 0,2 punti al 2,5%. L'indice Ftse Mib cede lo 0,2%, frenato da Moncler (-2,76%), dopo il dato sulla crescita trimestrale della Cina inferiore alle stime. Segno meno anche per Stm (-1,49%), Pirelli (-1,08%), Interpump (-1,03%) e Campari (-0,77%). Sul fronte opposto sale Banco Bpm (+1,97%), dopo l'intesa siglata venerdì scorso sui pagamenti elettronici con Bcc, Iccrea e Fsi. In luce anche Mps (+1,54%), Tim (+1,14%) e Cnh (+0,79%). Acquisti su Bper (+0,82%) e Unicredit (+0,67%), più cauta invece intesa (+0,1%). Il calo del greggio (Wti -1,19% a 74,52 dollari al barile) penalizza Tenaris (-0,6%), Saipem (-0,42%) ed Eni (-0,16%). Tiene Enel (+0,3%), poco mossa A2a (-0,03%).