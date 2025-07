Borsa: Milano debole (-0,2%) con le banche e Iveco, bene Stm

Piazza Affari gira in calo dopo i primi scambi, con le vendite sul comparto bancario che indeboliscono gli indici. Il Ftse Mib cede lo 0,2% con in testa Unicredit (-1%), che sconta il muro di Berlino al dialogo su Commerzbank, Iveco (-0,9%), Buzzi (-0,9%) e Leonardo (-0,8%). Vendite anche su Mps (-0,7%), che scivola sotto quota 7 euro in attesa della pubblicazione del documento d'offerta per Mediobanca (-0,1%), la Popolare di Sondrio (-0,6%) e Bper (-0,6%). Bene invece Stm (+2%), Stellantis (+1,1%), Recordati (+0,9%), Campari (+0,8%), Inwit (+0,7%) e Amplifon (+0,6%).