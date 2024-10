Borsa: Milano debole (-0,02%) con Bper maglia nera, bene Tim

La Borsa di Milano, cosi come il resto delle Piazze europee, si muove all'insegna della debolezza. A pesare è la turbolenza dei listini cinesi sui timori che l'ultima ondata di stimoli non sia sufficiente a ridare smalto all'economia di Pechino. Il Ftse Mib segna un -0,02% a 33.726 punti. Tra i titoli sotto pressione Iveco (-1,4%), Bper (-1,5%), alla vigilia del piano industriale, Leonardo (-0,91%). Calo anche della moda con Cucinelli (-0,95%) e Moncler (-0,89%) . Sul fronte opposto è in evidenza Tim (+1,79%), seguita da Recordati (+1,06%) e A2a (+1,03%). Lo spread è in risalita. Il differenziale tra Btp e Bund si muove sui 131 punti. E anche i rendimenti del decennale italiano crescono e si riportano al 3,54%.