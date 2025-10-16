Giovedì 16 Ottobre 2025

16 ott 2025
Borsa: Milano corre con Tim e Campari, recuperano le banche

Piazza Affari accelera nel finale e chiude sui massimi di seduta, con il Ftse Mib in rialzo dell'1,12%. A sostenere l'indice, in una seduta positiva per tutti i mercati azionari, sono state Tim (+5,8%), su cui Deutsche Bank ha alzato il target price a 0,62 euro, e Campari (+5,7%), seguite da Interpump (+3%), A2A (+2,4%), Ferrari (+2,4%), Stellantis (+2,3%) e Stm (+2,2%).

La febbre per l'intelligenza artificiale insieme ai segnali positivi delle prime trimestrali e al superamento del voto di fiducia del governo francese hanno alimentato l'ottimismo degli investitori. Segnali di ripresa anche nel comparto bancario, alle prese con le richieste del governo sulla manovra: bene Mediobanca (+2,1%), Popolare di Sondrio (+2%), Bper (+1,7%) e Intesa (+1,6%) mentre continua a faticare Mps (+0,1%), nonostante l'avvio della copertura con giudizio buy e target price di 9,3 euro da parte di Jefferies.

In controtendenza Buzzi (-1,7%), Saipem (-1,3%) e Mediolanum (-0,9%), deboli gli assicurativi Generali (-1,1%) e Unipol (-0,7%), a cui il governo sta chiedendo di contribuire alla manovra al pari delle banche.

