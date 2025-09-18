Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
18 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano corre con Stm, Cucinelli e Ferrari, giù Tim

Exploit di Gas Plus, fiacca Mediobanca, soffre ancora Mfe

Piazza Affari chiude ben intonata una seduta positiva per i listini azionari, sostenuti dai tagli dei tassi da parte della Fed, dai dati sul mercato del lavoro Usa migliori delle attese e dalla corsa dei titoli tecnologici, innescata dall'investimento di Nvidia in Intel.

Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,84%, spinto dalla corsa di Stm (+4,7%), infiammata da Nvidia, Cucinelli (+4%), Ferrari (+3,4%), Amplifon (+2,8%) e Prysmian (+2,5%). In luce anche Moncler (+2,4%) e Stellantis (+2%), tra i bancari corre Banco Bpm (+1,3%), con Castagna che ha indicato nel Credit Agricole l'opzione più "chiara" del risiko, mentre sono caute Mps (+0,5%) e Mediobanca (+0,1%) nel giorno delle dimissioni del cda di Piazzetta Cuccia.

In controtendenza Tim (-1,2%), Campari (-1,1%) e le utilities con in testa Terna (-0,9%), A2A (-0,7%) ed Enel (-0,6%). Fuori dal Ftse Mib exploit di Gas Plus (+12,2%) dopo i risultati del semestre mentre continua a soffrire Mfe (-3,5% le azioni B) in scia al taglio dell'outlook di Prosieben.

