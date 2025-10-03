Venerdì 3 Ottobre 2025

3 ott 2025
3 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Borsa: Milano conferma rialzo a +0,5%, lo spread a 81 punti

Borsa: Milano conferma rialzo a +0,5%, lo spread a 81 punti

Sempre sugli scudi Tim, deboli Mps e Mediobanca

La Borsa di Milano conferma a metà seduta l'andamento positivo. Il Ftse Mib sale dello 0,5% a 43.275 punti. La maglia rosa è sempre di Tim (+3,1%) con Banco Bpm (+1,7%) e Mediolanum (+1,6%) che nel credito sono le più acquistate.

Deboli Mediobanca (-0,5%) e Mps (-0,25%) mentre si va definendo la nuova governance di Piazzetta Cuccia targata Siena. Vendite poi su Moncler (-1%) e Buzzi (-0,9%). Fuori dal paniere Aeffe lascia il 10,4% dopo la richiesta di composizione negoziata.

Lo spread tra Btp e Bund è in calo a 81 punti con il rendimento del decennale italiano che scende sotto il 3,51%.

