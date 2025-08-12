Borsa: Milano conferma rialzo (+0,4%) con Stellantis e Moncler

Conferma il rialzo segnato in apertura Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,4% a 41.573 punti. In luce Stellantis (+1,52%), Moncler (+1,15%), Cucinelli (+1,1%) e Interpump (+0,96%). Deboli Nexi (-0,15%), Mps (-0,1%) e Italgas (-0,05%). Tengono le banche da Popolare Sondrio (+0,63%) a Unicredit (+0,4%), Intesa Sanpaolo (+0,36%) e Mediobanca (+0,29%). Poco mosse Bper (+0,16%) e Banco Bpm (+0,09%).

Di nuovo in rialzo Tim (+0,54%) dopo la corsa della vigilia, bene Pirelli (+0,48%) ed Eni (+0,42%). Stabile sotto i 79 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,9 punti al 3,49% e quello tedesco di 0,8 punti al 2,7%.