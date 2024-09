Borsa: Milano conferma il rialzo (+0,7%), bene Cucinelli ed Stm

Piazza Affari si conferma in rialzo nei primi minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,7% a 33.914 punti, spinto da Cucinelli (+3,18%), che Ubs vede come "unico titolo in incremento in un settore in rallentamento". Acquisti anche su Stm (+2,82%), Iveco (+2,05%) e Saipem (+1,85%) insieme a Stellantis (+1,7%), che ha avviato la ricerca del successore dell'amministratore delegato Carlo Tavares, che però, secondo un portavoce, potrebbe anche rimanere più a lungo. Più caute Unicredit (+0,l94%), Tim (+0,l5%) ed Eni (+0,48%). Pochi i segni meno, limitati a Leonardo (-0,29%), Inwit (-0,28%), Italgas (-0,18%), Terna (-0,07%) ed Hera (-0,06%). Stabile a 134,6 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,5 punti al 3,51% e quello tedesco di 1 punto al 2,,16%.