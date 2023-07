Borsa: Milano conferma il rialzo (+0,45%), svetta Moncler

Milano conferma nei primi scambi l'avvio positivo. Il Ftse Mib sale dello 0,45% 29.110 punti. Tra i titoli che soffrono St (-3,2%) dopo i conti. Non convincono le stime sull'anno. Tra gli altri male Saipem (-2,14%) anche nel semestre è tornata in utile. In luce invece Moncler (+4,7%) dopo che il gruppo ha chiuso i primi sei mesi con ricavi per oltre 1,1 miliardi. Tra gli altri ben comprati Hera (+2,64%), Stellantis (+1,83%). Lo spread tra Btp e Bund supera i 162 punti con il rendimento del decennale italiano che risale e si porta al 4,081%.