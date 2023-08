Borsa: Milano conferma calo (-0,97%), Iveco controcorrente

La Borsa di Milano conferma la debolezza dell'avvio con il Ftse Mib che cede lo 0,97% a 29.074 punti. In calo i bancari con l'eccezione di Unicredit (+0,66%) che ha annunciato il cambio di modello di governance con un sistema monistico con un comitato di controllo interno al cda. Per il resto post-conti frenano Fineco (-2%) e Mediolanum (-1,5%). Vendite poi su Banco Bpm (-1,42%) e Bper (-1,36%) in attesa entrambe delle trimestrali. Tra gli altri flessioni anche per Stellantis e Nexi (-1,9%). In luce, invece, Iveco (+4,65%) con utile e ricavi in crescita nel trimestre. positiva Saipem (+0,72%) e sulla parità Tenaris (+0,07%) . Lo spread tra Btp e Bund sale a 163 punti con il rendimento del decennale che torna al 4,17%.