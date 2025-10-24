Borsa: Milano chiude positiva con l'Europa, in luce Stellantis

Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Bene Eni, scivola Saipem. Spread Btp-Bund a 78,9 punti

La Borsa di Milano (+0,25%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei e in scia con Wall Street. I mercati, dopo i dati sull'inflazione americana, vedono avvicinarsi un nuovo taglio dei tassi da parte della Fed. Lo spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 78,9 punti, rispetto ai 79 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,41%.

A Piazza Affari corrono Lottomatica (+2,6%) e Stellantis (+2,3%). Tra le banche si mettono in mostra anche Popolare Sondrio (+2,1%) e Bper (+2%). Acquisti anche per Mps (+0,7%), Intesa e Banco Bpm (+0,2%). In controtendenza Unicredit (-1,7%).

Nel listino principale acquisti per Ferrari (+1,8%) e Tim (+1,7%). In luce Eni (+1,6%), dopo i conti del terzo trimestre che hanno battuto le stime degli analisti e il gruppo che alza l'asticella di fine esercizio.

Scivola Saipem (-4%). Male anche Stm (-1,6%) dopo i conti e le previsioni che hanno deluso le attese. Fiacco il settore della moda dove Cucinelli cede lo 0,4% mentre è poco mosso Moncler (-0,07%). Debole Campari (-0,3%) e Leonardo (-0,2%).

Tassi di interesseBorsa