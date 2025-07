Borsa: Milano chiude positiva (+0,27%), effetto risiko banche

Il risiko bancario supera i timori sui dazi dopo la lettera del presidente Usa Donald Trump all'Ue di sabato scorso, con tariffe al 30%. Così Piazza Affari ha chiuso in rialzo, seconda in Europa dopo Londra, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,27% a 40.186 punti, grazie a un colpo di reni delle banche soprattutto nel finale. In calo gli scambi a 2,4 miliardi di euro di controvalore, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi ha chiuso in rialzo a 86,3 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,2 punti al 3,59%, a fronte degli 0,6 punti in più di quello tedesco al 2,73%.

In un paniere spaccato in due hanno brillato i bancari Bper (+6,54%) e Popolare Sondrio (+6,18%) in attesa dell'imminente riapertura dell'Opas della prima sulla seconda. Sugli scudi anche Banco Bpm (+5,19%), dopo la decisione del Tar del Lazio e la lettera dell'Ue sul 'golden power' applicato dal governo per l'Ops di Unicredit (+0,52%). In rialzo anche Mps (+1,42%) nel primo giorno dell'Ops su Mediobanca, invariata, il cui amministratore delegato Alberto Nagel ha ribadito oggi la posizione contraria del consiglio di amministrazione. Occhi anche su Leonardo (+2,75%), interessata alla divisione difesa (Idv) di Iveco (+1,87%).

Pesati invece i titoli legati ai dazi, da Stellantis (-1,77%) a Stm (-1,48%) e Moncler (-1,37%). In calo anche Eni (-0,63%) e Tenaris (-1,33%), con il greggio in calo nella sessione Usa (Wti -1,62% a 67,35 dollari al barile).