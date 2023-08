Borsa: Milano chiude piatta, in luce Mps e Saipem

L'incertezza sulle prossime mosse di Bce e Fed tiene sotto scacco i listini che archiviano la seduta all'insegna della debolezza. Milano chiude piatta a +0,09% con il Ftse Mib sotto i 29mila punti. I maggiori spunti arrivano da Mps (+1,94%) all'indomani del collocamento di un bond quadriennale senior preferred da 500 milioni di euro. Buon passo anche per Saipem (+1,94%) che a Borse chiuse ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario 'senior unsecured guaranteed equity-linked' per 500 milioni di euro con scadenza al 2029. In prima fila poi Nexi (+1,36%), Leonardo (+1,07%). Mentre sempre tra i bancari bene anche Bper (+0,96%) e Banco Bpm (+0,82%). Tra i titoli sotto la lente Tim registra un +0,67% in attesa che si concretizzi l'offerta di Kkr prevista entro un mese.