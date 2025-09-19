Borsa: Milano chiude piatta a +0,01%, corsa di Unipol

La Borsa di Milano chiude piatta a +0,01% con il Ftse Mib a 42.312 punti. Di slancio Unipol (+2,9%) che è la migliore del listino. Buon passo poi per Italgas (+1,68%). Contrastate le banche con i rialzi di Bper (+1,44%), Popolare Sondrio (+1,41%), Mediolanum (+1%). Vendite, invece, su Mediobanca (-1,79%) e Mps (-1,36%) in attesa di conoscere le nuove adesioni all'opas. Negativo anche Banco Bpm (-0,82%), sotto i riflettori per le ipotesi di consolidamento con Credit Agricole Italia. Maglia nera dell'indice è StM (-2,83%). Male tra gli altri anche Cucinelli (-1,75%) e Nexi (-1,7%).