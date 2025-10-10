Borsa: Milano chiude pesante (-1,74%), giù Stellantis

Piazza Affari ha segnato una seduta pesante con l'indice Ftse Mib che ha lasciato sul terreno l'1,74% a 42.047. E' scesa in picchiata nel finale Stellantis (-7,27%) in un peggioramento generalizzato per le minacce di Trump di nuovo dazi alla Cina. Sono scivolate così del 5,22% Tenaris e del 4,65% Leonardo in una giornata già brutta per i titoli della difesa dopo il cessate il fuoco a Gaza. Male in chiusura anche Cucinelli (-4,49%).

Si sono invece mosse in controtendenza le utilities: Italgas +1,36%, Snam +0,86%, Enel +0,75% e Terna +0,71% per cento.