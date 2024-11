Chiusura pesante per Piazza Affari, che sconta lo stacco del dividendo da parte di un nutrito gruppo di società del listino principale. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dell'1,27% a 33.758 punti, dopo aver scontato un 'effetto dividendi' che ha pesato per l'1,22% sull'indice delle blue chip.