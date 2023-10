Borsa, Milano chiude in rialzo, Tim scende

La Borsa di Milano (+1,16%) chiude in rialzo, in linea con i principali listini europei. Piazza Affari è sostenuta dalle banche, con l'ipotesi di nuovi rialzi dei tassi d'interesse che potrebbero portare ad un aumento dei ricavi. Tim (-5,9%) è penalizzata dal giudizio di Deutsche Bank e dalle incertezze legate al dossier sulla rete dopo l'incontro tra il socio francese Vivendi e il governo. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 202 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,9%. Tra gli istituti di credito si segnalano Banco Bpm (+3,5%) e Bper (+3%). Anche Mps (+2,9%), con il Mef che ha avviato la selezione dei consulenti per la cessione, e Unicredit (+2,8%) e Intesa (+1,6%) mostrano segnali positivi. Acquisti anche su Stm (+2,6%) e Moncler (+2,2%). Nel settore delle utility, con il prezzo del gas in rialzo, Erg (-0,9%), Hera (-0,7%) e Snam (-0,4%) sono in flessione, mentre A2a (+0,7%) e Enel (+0,8%) salgono. Anche l'energia è in rialzo, con il petrolio che sale: Eni (+1,4%) e Tenaris (+1,5%) sono tra i titoli più acquistati. Prese di profitto su Saipem (-0,5%) e Prysmian (-1,1%), dopo la brillante performance della vigilia. Seduta negativa anche per Campari (-1,4%) e Leonardo (-1%). Tra i titoli a minor capitalizzazione, Maire (+14%) vola, dopo i contratti firmati negli Emirati Arabi.