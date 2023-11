Borsa, Milano chiude in rialzo, Nexi in luce, Tim cauta

La Borsa di Milano ha chiuso la settimana con un altro rialzo (Ftse Mib +0,69 a 28.674 punti), più di altre Piazze europee. Il tema principale rimane sempre quello dei tassi, dopo che Bce e Fed hanno deciso di mantenerli invariati. Il mercato si chiede per quanto tempo resteranno alti, con alcuni analisti che guardano a metà del 2024 per un cambiamento di tendenza. Nexi (+6,1%) ha registrato una corsa, con tutte le paytech che stanno andando molto bene a causa del cambiamento dei tassi, mentre si rilanciano le ipotesi di un interesse da parte di Silver Lake. Intesa ha guadagnato l'1,56% dopo i conti, e in attesa dei risultati trimestrali, Fineco (+3,5%) e Mediolanum (+2%) sono saliti nel credito. Tim è stata cauta (+0,39%) nel week end in cui si deciderà il destino della rete con il cda del gruppo chiamato a deliberare sulla proposta di Kkr. Tra gli altri, Diasorin (+2%) ha confermato i propri obiettivi per l'anno. In rosso Eni (-2,15%) e Saipem (-0,77%) con la flessione del petrolio.