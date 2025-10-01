Borsa: Milano chiude in rialzo con l'Europa, bene le banche

La Borsa di Milano (+0,83%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Nel Vecchio continente torna il clima positivo nonostante la situazione politica negli Stati Uniti con lo shutdown. A Piazza Affari positive le banche con Mps (+2,9%), alle prese con la governance di Mediobanca (+1,6%). Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 81 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,52%.

Nel listino principale mostra i muscoli Tenaris (+4,1%). Corrono anche Tim, Stellantis e Amplifon (+3,5%). Acquisti sul settore farmaceutico, mentre si guarda alle mosse americane sul fronte della politica commerciale. Sale Diasorin (+2,8%) e Recordati (+2,5%).

Tra le banche in rialzo Bper (+1,9%), Intesa e Banco Bpm (+1,4%), Popolare Sondrio (+1,3%). L'andamento del prezzo del petrolio spinge i titoli del settore dell'energia dove Saipem guadagna l'1,2% e Eni (+0,8%). Seduta negativa per Lottomatica (-2,3%). Male anche Cucinelli (-2,1%), nel giorno in cui ha presentato i risultati dei primi nove mesi con ricavi in crescita del 10,8% ed ha confermato i target. Seduta fiacca per Generali (-0,1%), poco mosso Leonardo (-0,04%).

Fuori dal listino principale balzo per Pirelli (+4%), mentre si guarda alle mosse della cinese Sinochem.