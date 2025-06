Borse europee miste, focus sulla Bce e indici Usa in positivo

Piazza Affari chiude in parità, Ftse Mib a 39.990 punti

Goldman Sachs: fiducia nei Btp italiani per il 2025 grazie a Recovery fund e stabilità politica

Ultima ora

Borse europee in attesa della BCE: Milano in calo, Nasdaq in lieve rialzo