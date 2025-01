La seduta a Piazza Affari si chiude in rialzo, sui massimi. Il Ftse Mib ha guadagnato l'1,91% a 34.780 punti. St ha corso per tutta la seduta, insieme ai tecnologici europei, terminando in rialzo del 7,9% mentre in fondo al listino è scivolata sul finale A2A (-0,8%).