Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,42%), sprint di Campari e Tim

Venerdì 3 Ottobre 2025

Bruno Vespa
Ultima oraBorsa: Milano chiude in rialzo (+0,42%), sprint di Campari e Tim
3 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Prese di beneficio su Prysman, balzo di Almawave, crolla Aeffe

Piazza Affari ha chiuso in rialzo una seduta piuttosto interlocutoria, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,42% a 43.258 punti. Brillanti gli scambi per oltre 3,7 miliardi di euro di controvalore, anche se inferiori ai 4,6 miliardi della vigilia.

Sugli scudi Campari (+3,3%) e Tim (+2,57%), che nella vigilia ha comunicato agli analisti finanziari le stime sui ricavi di Tim Enterprise. Brillante anche Stellantis (+2,31%), seguita da Banco Bpm (+1,46%), spinta dalle valutazioni degli analisti di Bloomberg sulla patrimonializzazione e sulla politica dei dividendi definita "sostenibile".

Debole Prysmian (-1,14%), colpita di prese di beneficio dopo il balzo della vigilia mentre è crollata pressione Aeffe (-43,34%), che ha toccato un nuovo minimo storico a 25,3 centesimi dopo l'annuncio del deposito dell'istanza per la composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc), anticamera della procedura concorsuale in tribunale. Sul mercato Egm balzo di Almawave (+38,83%), che si è portata sui 4,29 euro offerti dalla capogruppo Almaviva per il ritiro del titolo dal listino.

Positive Cucinelli e Recordati (+1,42% entrambe) insieme a Diasorin (+1,34%). In ordine sparso i bancari Unicredit (+0,68%), Intesa (+0,54%), Unicredit (+0,6%), Montepaschi (-0,83%) e Mediobanca (-0,66%), da cui è attesa la lista per il nuovo consiglio d'amministrazione in vista dell'assemblea del prossimo 28 ottobre. Poco mosse Saipem (+0,36%) ed Eni (+0,2%) nonostante il rialzo del greggio di quasi l'1%.

