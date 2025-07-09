Venerdì 10 Ottobre 2025

Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,59%), in luce Unicredit

9 lug 2025

REDAZIONE ECONOMIA
9 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,59%), in luce Unicredit

Piazza Affari ha chiuso la seduta in positivo con il Ftse Mib in crescita dell'1,59% a 40.821 punti ai livelli dell'autunno 2007. A spingere il listino è stata Unicredit (+4,59%). La decisione di convertire i derivati in azioni Commerzbank (poco mossa a Francoforte) diventandone primo azionista con diritto di voto al 20%, è stato letto come un segnale che il gruppo italiano non rinuncia all'M&A malgrado l'ostilità di Berlino e ha dato quindi impulso agli acquisti sui titoli bancari un po' in tutta Europa. Bene anche la preda Banco Bpm (+2,29%).

In vetta si è piazzata Azimut (+5,76%) promossa da hold a buy da Deutsche Bank. Sul podio anche Intesa (+2,63%). Bene poi Prysmian (+2,58%) che trarrà beneficio dall'aumento al 50% dei dazi di Trump sul rame. Maglia nera invece per Stm (-2,27%).

